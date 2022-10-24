Актриса «Интернов» Пермякова назвала тупой бывшую девушку Тимати

Актриса Светлана Пермякова, известная по роли медсестры Любы в сериале «Интерны», раскритиковала модель Алену Шишкову на шоу «Звезды в Африке». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В ходе задания Шишкова должна была ответить на несколько вопросов из школьной программы, находясь в окружении змей и тараканов. После того, как бывшая возлюбленная Тимати не смогла справиться с несколькими вопросами, Пермякова резко высказалась в ее адрес. «Ты тупая? Ты вообще что ли в школе не училась?» — сказала она.

По словам Шишковой, она не смогла сосредоточиться, поскольку испугалась змей.