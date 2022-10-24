Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже у него идеи для «Джанго освобожденного»

Рэпер Канье Уэст заявил, что режиссер Квентин Тарантино украл его идею для фильма «Джанго освобожденный». Об этом пишет NME.

Уэст утверждает, что он предложил идею «Джанго» Тарантино и актеру Джейми Фоксу в качестве музыкального видео для его хита 2005 года «Gold Digger». В 2012 году Тарантино выпустил вестерн «Джанго освобожденный» о освобожденном рабе, которого сыграл Фокс. По словам музыканта, после разговора с Тарантино кинематографист «превратил идею в фильм».

Музыкальное видео Уэста «Gold Digger» не имело ничего общего с рабством, а вместо этого в нем были девушки в стиле пин-ап, позирующие для вымышленных обложек журналов. «Джанго освобожденный» стал одним из самых успешных проектов Тарантино.