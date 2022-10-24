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Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже у него идеи для «Джанго освобожденного»

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Matt Sayles/Invision/AP

Рэпер Канье Уэст заявил, что режиссер Квентин Тарантино украл его идею для фильма «Джанго освобожденный». Об этом пишет NME.

Уэст утверждает, что он предложил идею «Джанго» Тарантино и актеру Джейми Фоксу в качестве музыкального видео для его хита 2005 года «Gold Digger». В 2012 году Тарантино выпустил вестерн «Джанго освобожденный» о освобожденном рабе, которого сыграл Фокс. По словам музыканта, после разговора с Тарантино кинематографист «превратил идею в фильм».

Музыкальное видео Уэста «Gold Digger» не имело ничего общего с рабством, а вместо этого в нем были девушки в стиле пин-ап, позирующие для вымышленных обложек журналов. «Джанго освобожденный» стал одним из самых успешных проектов Тарантино.

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