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Лолита призвала остановить травлю уехавшей из России Пугачевой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская в программе «Однажды...» на НТВ резко высказалась в адрес тех, кто критикует уехавшую из России Аллу Пугачеву.

Артистка призвала прекратить травлю Примадонны и ее семьи. «Мы сейчас все являемся свидетелями того, что самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются «уничтожению». И тут же публика говорит: «Да мы тебя вообще не любили», — возмутилась Лолита.

Певица вспомнила, как и сама потеряла множество поклонников после того, как ушла из кабаре-дуэта «Академия», в котором выступала с бывшим мужем Александром Цекало. «Я никогда не была зациклена на любви публики ко мне. Я всегда говорила, что она как любовник. Нашел моложе — ушел!» — объяснила она.

Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию в конце сентября. Сейчас она находится в Израиле.

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