Волочкова рассказала о потайной комнате для «бомбического секса» в своем особняке

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с НТВ призналась, что в ее особняке существует потайная комната для сексуальных утех.

«Хамам, со свечами, очень романтическая, там секс заходит просто бомбический», — рассказала артистка. Также Волочкова заявила, что ее «постель не пуста». По словам балерины, у нее появился новый кавалер, однако она не стала раскрывать личность своего мужчины.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова скрывалась в костюме Совы на шоу «Маска. Танцы». После разоблачения балерина продемонстрировала свой фирменный шпагат и поблагодарила членов жюри.