В Подмосковье бандиты ограбили художницу Галину Быстрицкую

Грабители похитили деньги и машину у художницы Галины Быстрицкой. Как сообщает mk.ru, инцидент произошел в Солнечногорском городском округе Подмосковья.

Инцидент произошел днем 23 октября в деревне Поярково. Двое преступников в медицинских масках проникли в дом 61-летней женщины и начали угрожать ей ножом. Им удалось забрать 1 млн руб. и ключи от автомобиля «Ленд Ровер Дискавери 3», которая позже была найдена брошенной на дороге.

Галина Быстрицкая — лауреатка премии «Золотая кисть» 1992 года, участница многочисленных выставок.

Ранее сообщалось, что двойник Филиппа Киркорова притворился коммунальщиком и вымогает деньги у жителей Верхней Пышмы.