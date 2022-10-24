Виктория Боня призналась, что проверяла телефон возлюбленного из-за ревности

Телеведущая Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскрыла подписчикам некоторые детали отношений со своим мужчиной.

По словам звезды, избранник не дает ей повода для ревности. Однако однажды она все же решила проверить его телефон. «Я доверяю своему мужчине на миллион процентов! Телефон проверяла всего один раз. Просто вдруг возникло такое желание», — призналась она.

Телеведущая не стала раскрывать, с кем сейчас состоит в отношениях. Ранее Боня рассказала, что после недавней экспедиции в горы в следующий раз намерена совершить еще один поход, в который отправится вместе с бойфрендом.

Виктория Боня ни разу не была замужем. Она состояла несколько лет в незарегистрированных отношениях с Александром Смерфитом, у бывших возлюбленных есть дочь Анджелина-Летиция.