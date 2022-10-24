Актер Михаил Мамаев перенес токсический гепатит после приема антибиотиков

Актер Михаил Мамаев рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» о том, что столкнулся с проблемами со здоровьем после тяжело перенесенного коронавируса.

По словам артиста, из-за приема антибиотиков у него возникли проблемы с работой печени, вследствие чего в его организме развился токсический гепатит. Он восстанавливал здоровье около полугода и в это время не снимался.

Сейчас самочувствие Мамаева значительно улучшилось. Актер сообщил, что уже готов приступить к работе после перерыва.

Михаил Мамаев известен по ролям в таких телепроектах, как «Виват, Гардемарины!», «Месть», «В ожидании чуда», «Город соблазнов» и «Ошибка следствия».