Дэвид Теннант вернулся к роли Доктора Кто

Звезда «Доктора Кто» Дэвид Теннант вернется к главной роли в научно-фантастическом сериале.

В финальном эпизоде сезона с Джоди Уиттакер герой получил свой старый облик — десятого Доктора, которого исполнил Дэвид Теннант. На официальном сайте сериала появились подробности предстоящего сезона. В честь 60-летия проекта выйдет три специальных выпуска, где Теннант исполнит роль четырнадцатого Доктора. Вместе с десятым доктором вернется его спутница — Донна Ноубл, сыгранная Кэтрин Тейт.

Ранее объявленный актер Шути Гатва станет следующим Доктором после Теннанта.

«Доктор Кто» — научно-фантастический сериал, рассказывающий о пришельце, который путешествует сквозь время и пространство. Раса главного героя способна «регенерировать», когда находится на грани жизни и смерти. Если не мешать процессу, то пришелец не умирает, а получает новый облик.