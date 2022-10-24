«Сердце Пармы» еще раз возглавило кинопрокат России и СНГ

Фильм «Сердце Пармы» еще раз стал лидером кинопроката в России и СНГ. Как сообщает портал kinobusiness.com, картина собрала 99,5 млн руб. с 20 по 23 октября.

В центре сюжета эпического фильма Антона Мегердичева, снятого по роману Алексея Иванова, — противостояние Великого княжества Московского и уральской Пармы. Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Федор Бондарчук, Елена Панова и другие.

На второй строчке оказалась экранизация комикса «Черный Адам» с 49,5 млн руб. Жауме Кольет-Серры о супергерое, знакомящемся с современным миром после пяти тысяч лет заключения. В главных ролях снялись Дуэйн Джонсон, Пирс Броснан и др.

На третьем месте расположилась российская комедия Антона Богданова »Иван Семенов. Школьный переполох». Картина собрала в прокате в минувшие выходные 27,9 млн руб. По сюжету, хулигана переводят из элитной гимназии в обычную школу на окраине, где он раскрывает свой потенциал хулигана. Главные роли в картине исполнили Роман Погорелов, Александр Лойе, Валерия Дергилева, Мария Шукшина и другие.

Премьера фильма «Сердце Пармы» состоялась 6 октября.