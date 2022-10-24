Сестра Бузовой рассказала о неудачной попытке увеличить губы

Блогерша и бизнесвумен Анна Бузова призналась, что хотела увеличить себе губы. Этим она поделилась в социальных сетях.

По словам Бузовой, несколько лет назад она планировала пройти косметическую процедуру по увеличению губ, так как ей хотелось сделать это «до трясучки». Однако блогерша отказалась от процедуры из-за того, что «не смогла терпеть» уколы. «Было так больно, мне казалось, что я умру», — объяснила бизнесвумен. Она добавила, что все еще хочет увеличить губы, однако желание пропадает, когда девушка вспоминает о болезненных ощущениях из-за уколов.

Бузова отметила, ее муж Константин Штрыкин против данной косметической процедуры. «Говорит, что мои маленькие губы куда красивее», — поделилась блогерша.

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