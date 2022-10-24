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Тиль Швайгер сыграет отца Ангелы Меркель в российско-немецком фильме

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Global Look Press

Звезда фильмов «Бесславные ублюдки» и «Достучаться до небес» Тиль Швайгер снимется в российско-немецком фильме «Шпион». Продюсер проекта Александр N сообщил «Газете.Ru», что договоренность с актером достигнута.

В основанной на реальных событиях киноленте Швайгер сыграет отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель — Хорста Каснера. В настоящее время съемочная команда выбирает актрису на роль восьмилетней Меркель.

Режиссером «Шпиона» стал Томас Ян, который сотрудничал с Швайгером в картине 1997 года «Достучаться до небес». На главную роль создатели рассматривают Ивана Янковского и Константина Крюкова.

Кинокомпания N Films объявила о начале производства фильма в середине 2019 года. Сценаристами проекта выступили Александр N, Анна Овчарова, Родион Головань и Томас Ян.

Ранее Московский американский театр, основателем и гендиректором которого является Александр N, подал против режиссера Стивена Спилберга иск в США на $1,5 млн.

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