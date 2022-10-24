В Донбасс отправили броневик в память о Пускепалисе

Глава города Магнитогорска Сергей Бердников и предприниматель Олег Лакницкий купили и оборудовали такую бронированную машину, какую хотел доставить российским военным в Донбасс режиссер Сергей Пускепалис, погибший в ДТП. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Текслер напомнил, что Пускепалис на собственные средства купил и оснастил автомобиль Ford Transit, а также собрал груз, чтобы передать одному из военных подразделений. «В память о нашем друге мы решили завершить начатое им дело», — рассказал Текслер, добавив, что к Пускепалису по-особому относились в Магнитогорске, где он несколько лет жил и работал.

По словам главы региона, уже скоро бронированный автомобиль с гуманитарным грузом уйдет в Донбасс. «Дело Сергея Пускепалиса — наше общее дело — живет и будет жить», — заключил Текслер.

20 сентября на трассе М-8 «Холмогоры» произошло ДТП, в котором погибли Пускепалис и его водитель Александр Синицын. Автомобиль Ford Transit, в котором они находились, совершил столкновение с фурой.

Ранее сообщалось, что Дом актера в Ярославле назовут в честь погибшего Сергея Пускепалиса.