В Московском доме книги заявили, что не прятали книги Акунина и Быкова

В Московском доме книги заявили, что не прятали с полок произведения писателей Бориса Акунина, Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Дмитрия Быкова (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников магазина. В книжном магазине показали, что книги по-прежнему стоят на видном месте.

Ранее в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» сообщалось, что книги Акунина и еще нескольких авторов запретили ставить на хит-столы. Кроме того, в распоряжении якобы было указано, что книги этих авторов должны стоять «только на полках, без разворота». В список также попали Наталья Баранова (признана в РФ иностранным агентом), Дмитрий Быков, Виктор Вахштайн (признан в РФ иностранным агентом), Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь, Владимир Кара-мурза (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом), Леонид Парфенов, Сергей Пархоменко (признан в РФ иностранным агентом), Алексей Поляринов, Евгений Понасенков (признан в РФ иностранным агентом), Людмила Улицкая и Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом).