Актриса Ирина Мирошниченко отметила юбилей на сцене МХТ имени Чехова — театра, где она проработала 60 лет. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Мирошниченко, во время юбилейного вечера «Жизнь прекрасна» она была счастлива. «Что жду сегодня? Чтобы все получилось, чтобы я справилась с волнением, чтобы тут было тепло и радостно, чтобы вечер прошел не зря, и чтобы я поняла, что мой день рождения был сегодня с определенным смыслом», — сказала Мирошниченко, отпраздновавшая 80-летие еще 24 июля.

Поздравить народную артистку России собрались яркие звезды российской культуры, кино и шоу-бизнеса. Поздравить легенду российского театра собрались артисты Евгений Миронов, Евгений Герасимов, Лев Лещенко, Никита Михалков, Аркадий Инин и многие другие.

По поручению президента России Владимира Путина во время праздничного вечера актрисе Мирошниченко вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ирина Мирошниченко известна, в частности, по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве» и «Вам и не снилось». В 2021 году перенесла пневмонию.