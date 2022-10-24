Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Биологи нашли бактерию, которая вызывает ревматоидный артрит 16:54
Футболист «Спартака» Зобнин назвал сезон... 16:52
Канцлер Германии назвал закрытым вопрос выплаты военных репараций... 16:51
Минобороны РФ показало кадры уничтожения солдат и техники ВСУ 16:49
Бывшая участница группы «Мираж» Гулькина рассказала... 16:49
Издатели мемуаров принца Гарри рассказали, на что он потратил... 16:46
Глава «Новатэка»: предстоящая зима в ЕС будет самой... 16:46
Тина Канделаки опровергла заморозку комедийных шоу на ТНТ 16:45
Мурашко: россияне стали меньше курить табак 16:44
Изнасиловавший и убивший двух малолетних падчериц россиянин признал... 16:43

Актер сериала «Ментовские войны» Александр Устюгов госпитализирован

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер из фильма «Двадцать восемь панфиловцев» и сериала «Ментовские войны» Александр Устюгов госпитализирован из-за проблем с сердцем, пишет Telegram-канал «112».

Состояние артиста средней степени тяжести, несколько дней он проведет в стационаре, говорится в сообщении.

Александр Устюгов — российский актер театра, кино и телевидения, музыкант. Известность ему принесла роль Романа Шилова в телесериале «Ментовские войны».

Александр также известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Отцы и дети» (2008), «Чума» (2015), «Двадцать восемь панфиловцев» (2016), «Викинг» (2016), «Золотая Орда» (2018), «Годунов» (2018—2019), «Лучше, чем люди» (2018—2019), «Союз спасения» (2019), «Рикошет» (2020).

«Двадцать восемь панфиловцев» — российский художественный фильм Андрея Шальопы и Кима Дружинина о подвиге советских бойцов при обороне Москвы в 1941 году.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева была госпитализирована.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+