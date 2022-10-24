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Звезда «Улиц разбитых фонарей» устроил вооруженное ограбление банка

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Русское видео

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Божанов попытался произвести вооруженное ограбление банка. Об этом пишет КП со ссылкой на правоохранителей. Ограбление не удалось, преступление остановила кассир. Она успела нажать тревожную кнопку и скрылась под столом.

Оставшись ни с чем, угрожавший сотруднице банка пистолетом «МР-80-13-Т» мужчина также успел скрыться с места преступления.

Полицейские быстро его отследили. Задержание актера произошло, когда он спускался по лестнице в подъезде собственного дома

Друг артиста рассказал изданию, что бизнес Божанова прогорел за время пандемии коронавируса. На сайте судебных приставов по Санкт-Петербургу, у него долги на пять миллионов рублей. Как пишет издание, актер задолжал другим бизнесменам.

На Божанова завели уголовное дело по статье «Разбой». Звезде сериал «Улицы разбитых фонарей» грозит до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что из ставропольского банка незаметно вынесли 19 млн рублей.

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