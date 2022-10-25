Тобин Белл вернется к роли Джона Крамера в следующем фильме «Пила»

Актер Тобин Белл, исполнивший роль Джона Крамера в фильмах «Пила», вернется к этой роли в готовящемся продолжении серии, сообщает портал One Take News.

«Невероятно волнительно снова работать вместе с Тобином. Его игра в роли Крамера — часть волшебства, которое сделало это франшизу великим феноменом, и его персонаж всегда был неотъемлемой частью серии», — прокомментировали эту информацию продюсеры серии Марк Бург и Орен Кулес.

Производство десятой части франшизы должно начаться уже в конце октября, в прокат, согласно планам, картина выйдет 27 октября 2023 года. Режиссером картины выступит Кевин Гротерт, режиссер шестого фильма серии и монтажер первых пяти. Сюжет новой части держится в строгом секрете, но продюсеры заявили, что внимательно относятся к пожеланиям фанатов и стараются создать фильм и поклонникам «Пилы» и любителям ужасов.