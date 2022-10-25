Генри Кавилл объявил о возвращении к роли Супермена

Актер Генри Кавилл объявил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вернулся к роли Супермена в DC.

«Я хотел подождать, прежде чем публиковать это, потому что хотел дать вам всем шанс посмотреть «Черного Адама». Но теперь я хочу заявить официально: я вернулся к роли Супермена», — написал артист в личном блоге. Кавилл добавил, что его камео в «Черном Адаме» — это «лишь малая часть того, что должно произойти». Актер не сообщил дальнейших подробностей.

Кавилл впервые сыграл Супермена в 2013 году в «Человеке из стали». С тех пор он изобразил персонажа несколько раз в фильмах: «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» 2016 года, «Лига справедливости» 2017 года, «Лига справедливости» Зака Снайдера 2021 года и камео после титров в «Черном Адаме».