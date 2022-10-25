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Автор песен Лободы подал в суд на Первый канал

Автор хита Светланы Лободы требует от Первого канала 1,5 миллиона рублей

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Автор песен Светланы Лободы Олег Влади подал в суд на Первый канал. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на представительницу сонграйтера Валерию Рытвину, Влади требует удалить записи эфиров четырех передач и выплатить ему 1,5 млн руб. за моральный ущерб и лечение депрессии.

По словам Влади, его песня «К черту любовь» прозвучала в титрах программ «Золотой граммофон», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», однако его имя в титрах не указали.

На претензию, написанную в адрес Первого канала Влади ответа не дождался.

Ранее поэт Илья Резник, написавший несколько десятков хитов для Аллы Пугачевой, пожаловался, что потеряет миллионы из-за «отмены» ее песен. Он отметил, что в 2023 году у него будет юбилейный концерт в Кремле. «Получается, я не должен вставлять в программу «Старинные часы», «Маэстро», «Посидим, поокаем» и прочие-прочие песни? Но ведь они — моя жизнь. Для Пугачевой написана 71 песня!» — высказался он.

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