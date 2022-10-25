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Журналистка Жигалова заявила, что Потапа заблокировали в Instagram* из-за критики Тимати

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РИА Новости

Журналистка Алена Жигалова в эфире своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» высказалась по поводу того, что аккаунт украинского музыканта и продюсера Потапа заблокировали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«За что его заблокировали? Люди пишут — за то, что он, защищая Макса Барских, набросился на Тимати», — объяснила блогерша. Она добавила, что действия Потапа сочли агрессивными, после чего пользователи пожаловались на его аккаунт.

Сам Потап около недели назад сообщил, что Instagram удалил его аккаунт из-за «освещения происходящих событий на территории Украины». Он создал новый профиль, в котором продолжил публиковать контент в поддержку украинских властей.

*  владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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