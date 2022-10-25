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Волочкова заявила, что вылетела из шоу «Маска. Танцы» из-за «серости» других участников

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Телеканал «СТС»

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала свое поражение в шоу «Маска. Танцы» на СТС. Ее слова цитирует StarHit.

«У меня настолько уникальные ноги, что по ним меня сразу и вычислили. Я вам честно скажу, я выделялась своими линиями, грацией, интересными номерами, я была украшением шоу», — заявила артистка. Также она считает, что не сумела скрыть свой талант, из-за чего члены жюри довольно быстро вычислили балерину.

Волочкова сравнила участие в «Маске. Танцах» с театром. «Это показатель того, что яркие всегда мешают серости. У меня с театрами была похожая история, поэтому я не удивлена», — объяснила она.

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