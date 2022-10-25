Пара из Москвы назвала дочь в честь нового альбома Моргенштерна*

Пара, проживающая в Москве, решила дать своей дочери необычное имя. Об этом сообщает Telegram-канал The Flow.

Возлюбленные изменили имя девочки, которая родилась в 2021 году. Теперь ее зовут Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) Ласт Ван — в честь недавно вышедшего альбома музыканта, который он описал как «последний на русском языке».

Альбом Моргенштерна «Last One» вышел 21 октября. В его производстве принимали участие и другие музыканты — The Limba, ЛСП, Элджей, Entype.

Ранее Рита Дакота назвала новый альбом Моргенштерна «грязным и мерзким». Певица посетовала на то, что пластинка довольно быстро вышла в топ.