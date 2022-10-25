Певица Анна Плетнева рассказала об условиях жизни детей в детских домах

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала в интервью «Газете.Ru», что при посещении одного из детдомов России увидела детей, спящих на полу.

«Но есть [в Роccии] и ужасное. Это особенно видно по детским домам. Например, в одном из них не было кроватей, и малыши до 3 лет спали на полу», — сказала артистка.

Она добавила, что дети в детдомах — «воплощение истинной чистой и безусловной любви». «Они любят своих матерей просто так. Хотя должны были обидеться на тех, что их оставили, и никогда больше не вспоминать. Каждый ребенок в детском доме мечтает только об одном — еще хоть раз обнять свою маму. Разве это не безусловная любовь?» — сказала певица.

Полное интервью «Газеты.Ru» с Анной Плетневой читайте здесь.