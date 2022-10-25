Актрису фильма «Москва слезам не верит» Инну Выходцеву отправили в дом престарелых

Пропавшая актриса фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева нашлась в Доме Ветеранов сцены имени Яблочковой в Москве. Об этом сообщает Prozvezd.info.

Несколько дней назад артистка была госпитализирована в Институт Скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с кишечным отравлением. Спустя некоторое время ее забрал некий Евгений, который представился племянником звезды. После этого Выходцева перестала выходить на связь с близкими.

Супруг актрисы Лев Поляков умер в 2001 году. Тремя годами ранее сын возлюбленных Никита пропал без вести в Доминиканской Республике во время цунами.