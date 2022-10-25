Светлана Пермякова заявила, что «сама себя раздражала» в «Звездах в Африке»

Актриса Светлана Пермякова поделилась своими впечатлениями от просмотра 3 сезона шоу «Звезды в Африке», где приняла участие. Артистка рассказала о своих мыслях в социальных сетях.

Пермякова призналась, что после просмотра эфира за 23 октября стала «сама себя жутко раздражать». На заявление актрисы ответила другая героиня шоу — модель Алена Шишкова. Она отметила, что Пермякова сильная и одна из самых выносливых участниц проекта.

Ранее Пермякова назвала «тупой» Шишкову из-за того, что та не смогла ответить на несколько вопросов из школьной программы во время задания. Позже модель заявила, что «тупила» на программе, за что ей стыдно.