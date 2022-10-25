Лолита назвала режиссера Макса Шишкина «своим личным фаворитом»

Певица Лолита Милявская назвала режиссера Макса Шишкина «своим личным фаворитом» в клиповой индустрии. Этим она поделилась в Telegram-канале.

Милявская заявила, что режиссер никогда не снимет то, что ему не нравится, даже при потребности в деньгах. По мнению артистки, это «редкое и большое достоинство» художника. Также Лолита анонсировала выход своей новой песни «Марлен». Шишкин выступил в качестве режиссера клипа на трек. Ранее он работал над музыкальным видео на песню Милявской и певца Коста Лакоста «По-другому».

Милявская сообщила, что релиз состоится 11 ноября. Музыкантка добавила, что позже расскажет историю написания композиции. «Это первый трек в моей жизни, который имеет отношение к очень личному переживанию», — отметила исполнительница.

Ранее Лолита призвала остановить травлю уехавшей из России Аллы Пугачевой.