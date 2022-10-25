Звезда «Триггера» Владислав Тирон рассказал, что был влюблен в актрису Ангелину Стречину

Актер Владислав Тирон в интервью «Газете.Ru» рассказал, что испытывал романтические чувства к своей коллеге Ангелине Стречиной, с которой сыграл возлюбленных в сериале «Триггер».

По словам артиста, они познакомились еще во время обучения в институте, где вместе участвовали в выпуском спектакле. Впоследствии Тирон и Стречина встретились на пробах «Триггера».

«На пробах тогда я испытал небольшое напряжение. Но по ходу съемок первого сезона я понял, что наша личная история отошла на задний план и какие-то мои взгляды на жизнь меняются, как и предпочтения, и что я вижу человека — уже просто моего друга, с которым мне становится комфортно работать в таких вот новых отношениях», — поделился он.

Тирон также намекнул, что в настоящий момент состоит в отношениях с другой девушкой: «Мы нашлись с человеком, с которым прям очень хорошо взаимно. И я очень люблю этого человека. Настоящее приходит со временем в момент собственной самостоятельности и зрелости».

Полное интервью с Владиславом Тироном, который исполнит роль Эраста Фандорина в предстоящем сериале «Азазель», читайте здесь.