Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Хинштейн переадресовал в Роскомнадзор вопрос о том, будет ли... 16:01
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предложили заменить мат... 16:01
Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного... 16:00
Baza: ТНТ приостановил съемки некоторых комедийных шоу 15:57
В Ярославской области спустили на воду новое краболовное... 15:57
Актриса Полина Агуреева не знала, что заменила Чулпан Хаматову... 15:55
Волейболист Фомин: обидно пропустить чемпионат мира, а теперь и не... 15:54
ЕЦБ во второй раз повысил ставку на 75 б.п. 15:54
Генерал Болдырев усомнился в проблемах ВСУ на Херсонском... 15:53
Глава МВД Эстонии: проживающих в стране россиян и белорусов лишат... 15:53

Пиотровский назвал способ преодолеть изоляцию российской культуры

Пиотровский заявил, что новые технологии помогут преодолеть изоляцию российской культуры

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции в культурно-просветительском центре «Эрмитаж — Урал» в Екатеринбурге назвал способ преодолеть изоляцию российской культуры в условиях сложной геополитической обстановки. Его цитирует ТАСС.

По словам Пиотровского, справиться с этой задачей помогут новые технологии. «Одна из задач — возникшую изоляцию преодолеть через то, чтобы все видели, что у нас происходит. К примеру, все выставки, которые у нас находятся в Екатеринбурге, или экскурсии на иностранных языках — мы будем транслировать это», — заявил он.

Пиотровский заявил, что в текущей ситуации Россия может развить те направления, которые в последнее развивались слабо. «Мы открылись миру, показали себя миру, не все миру понравилось. А новейшие технологии позволяют [обеспечить] новое присутствие в мире», — сказал он.

В Екатеринбурге с 26 по 30 октября проходят Дни Эрмитажа.

В сентябре стало известно, что директор Эрмитажа Пиотровский переназначен на должность еще на три года.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+