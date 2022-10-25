Пиотровский назвал способ преодолеть изоляцию российской культуры

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции в культурно-просветительском центре «Эрмитаж — Урал» в Екатеринбурге назвал способ преодолеть изоляцию российской культуры в условиях сложной геополитической обстановки. Его цитирует ТАСС.

По словам Пиотровского, справиться с этой задачей помогут новые технологии. «Одна из задач — возникшую изоляцию преодолеть через то, чтобы все видели, что у нас происходит. К примеру, все выставки, которые у нас находятся в Екатеринбурге, или экскурсии на иностранных языках — мы будем транслировать это», — заявил он.

Пиотровский заявил, что в текущей ситуации Россия может развить те направления, которые в последнее развивались слабо. «Мы открылись миру, показали себя миру, не все миру понравилось. А новейшие технологии позволяют [обеспечить] новое присутствие в мире», — сказал он.

В Екатеринбурге с 26 по 30 октября проходят Дни Эрмитажа.

В сентябре стало известно, что директор Эрмитажа Пиотровский переназначен на должность еще на три года.