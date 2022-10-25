Журналистка Жигалова заявила, что Моргенштерн** завидует успешности певца SHAMAN

Журналистка Алена Жигалова заявила, что рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) завидует певцу SHAMAN. Об этом она сообщила в авторском YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Жигалова пригласила Моргенштерна к себе на интервью, напомнив, что к ней приходил SHAMAN. По ее мнению, после разговора с журналисткой у рэпера значительно поднимется популярность. «Я знаю, что ты очень завидуешь SHAMAN. Не зря на своих концертах даже поешь его песню «Я — русский», — отметила Жигалова. В подтверждении своих слов она добавила видео с выступления Моргенштерна.

Ранее Жигалова заявила, что рэпера Потапа заблокировали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) из-за критики Тимати.