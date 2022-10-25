Девятый эпизод «Дома дракона» стал самым популярным финалом для HBO со времен «Игры престолов»

Финальный эпизод сериала «Дом дракона» посмотрели более 9 млн человек, об этом сообщает Deadline.

Девятая серия проекта стала самым большим финалом для телеканала HBO с момента выхода заключительного эпизода «Игры престолов». Финал оригинального сериала вышел в мае 2019 года и собрал более 19,3 млн зрителей.

«Мы так рады видеть, как «Дом дракона» понравился как поклонникам «Игры престолов» по всему миру, так и новым зрителям, которые впервые открывают для себя мир Вестероса», - заявила главный исполнительный директор HBO и HBO Max Кейси Блойс.

По данным телеканала HBO, все эпизоды «Дома дракона» в среднем смотрят 29 млн зрителей в США. 7-й сезон «Игры престолов» собрал около 32,8 млн зрителей за эпизод в США.

Ранее сценарист «Дома дракона» Райан Кондал пообещал больше юмора в новом сезоне.