Тутта Ларсен назвала творчество Моргенштерна* «интеллектуальным развратом»

Журналистка и телеведущая Тутта Ларсен раскритиковала творчество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Своим мнением она поделилась в YouTube-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа».

Ларсен заявила, что ее дети не слушают Моргенштерна из-за того, что его музыка и тексты «плохие». Подольская сравнила рэпера с группой The Prodigy, которая была популярна в ее молодости и тоже была непонятна взрослому поколению. Ларсен отметила, что сравнения здесь неуместны. Она назвала британский коллектив «великими люди», которые «создали новое направление в музыке», а работы Моргенштерна журналистка не считает творчество.

«Это разврат. Разврат не в том смысле. Я не про секс сейчас говорю. Разврат интеллектуальный. Он пишет отвратительные, грязные тексты. Если он пишет об отношениях с женщиной, то он пишет о грязном сексе с женщиной, в котором она животное. И мужчина — животное», — заявила Ларсен.

Телеведущая назвала Моргенштерна «подонком» из-за того, что он «манипулирует желанием подростка и быть свободным».

Ранее Ларсен заявила, что не против службы сына в российской армии.