Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Хинштейн переадресовал в Роскомнадзор вопрос о том, будет ли... 16:01
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предложили заменить мат... 16:01
Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного... 16:00
Baza: ТНТ приостановил съемки некоторых комедийных шоу 15:57
В Ярославской области спустили на воду новое краболовное... 15:57
Актриса Полина Агуреева не знала, что заменила Чулпан Хаматову... 15:55
Волейболист Фомин: обидно пропустить чемпионат мира, а теперь и не... 15:54
ЕЦБ во второй раз повысил ставку на 75 б.п. 15:54
Генерал Болдырев усомнился в проблемах ВСУ на Херсонском... 15:53
Глава МВД Эстонии: проживающих в стране россиян и белорусов лишат... 15:53

Тутта Ларсен назвала творчество Моргенштерна* «интеллектуальным развратом»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Журналистка и телеведущая Тутта Ларсен раскритиковала творчество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Своим мнением она поделилась в YouTube-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа».

Ларсен заявила, что ее дети не слушают Моргенштерна из-за того, что его музыка и тексты «плохие». Подольская сравнила рэпера с группой The Prodigy, которая была популярна в ее молодости и тоже была непонятна взрослому поколению. Ларсен отметила, что сравнения здесь неуместны. Она назвала британский коллектив «великими люди», которые «создали новое направление в музыке», а работы Моргенштерна журналистка не считает творчество.

«Это разврат. Разврат не в том смысле. Я не про секс сейчас говорю. Разврат интеллектуальный. Он пишет отвратительные, грязные тексты. Если он пишет об отношениях с женщиной, то он пишет о грязном сексе с женщиной, в котором она животное. И мужчина — животное», — заявила Ларсен.

Телеведущая назвала Моргенштерна «подонком» из-за того, что он «манипулирует желанием подростка и быть свободным».

Ранее Ларсен заявила, что не против службы сына в российской армии.

*  признан в РФ иностранным агентом
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+