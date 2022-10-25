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Композитор Брейтбург заявил, что в шоу-бизнесе больше не будет звезд уровня Пугачевой и Леонтьева

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alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Композитор Ким Брейтбург заявил, что в нынешнем мире шоу-бизнеса больше не будет звезд уровня Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и Ирины Аллегровой. Этим он поделился в беседе с mk.ru.

Брейтбург объяснил,что это связано с тем, что публика стала избирательная. По его мнению, слушатели распались на множество групп, разделяющих те или иные стили в музыке. «Это не советские времена, когда было две радиостанции и новую музыку можно было услышать только из этих двух радиоточек», — пояснил композитор. Он добавил, что похожая ситуация образовалась во всем мире.

Брейтбург отметил, что раньше благодаря одному хиту артист мог стать популярным на многие годы. Однако сейчас выход шлягера не гарантирует, что музыканта не забудут через три-четыре года.

Ранее Брейтбург объяснил желание Валерия Меладзе уйти со сцены.

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