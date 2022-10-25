Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс назвала концовку сериала неудачной

Британская актриса Мэйси Уильямс призналась, что считает финал «Игры престолов» провальным. Об этом она сообщила во время прямой трансляции на Twitch.

Уильямс сыграла в сериале одну из главных героинь Арью Старк. По мнению актрисы, у проекта было «сильное начало», однако со временем он провалился. Артистка добавила, что долгое время не замечала это, так как могла посмотреть на сериал с перспективы зрителя. Однако Уильямс гордится, что приняла участие в проекте. «Все-таки это были десять лет моей жизни», — подытожила Уильямс.

Ранее звезда «Игры Престолов» вспомнила о травмирующих отношениях с отцом.