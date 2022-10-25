Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
На Урале неизвестный мужчина избил полицейского на глазах... 16:04
Военный из США заявил об угрозе нацбезопасности страны из-за... 16:02
Хинштейн переадресовал в Роскомнадзор вопрос о том, будет ли... 16:01
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предложили заменить мат... 16:01
Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного... 16:00
Baza: ТНТ приостановил съемки некоторых комедийных шоу 15:57
В Ярославской области спустили на воду новое краболовное... 15:57
Актриса Полина Агуреева не знала, что заменила Чулпан Хаматову... 15:55
Волейболист Фомин: обидно пропустить чемпионат мира, а теперь и не... 15:54
ЕЦБ во второй раз повысил ставку на 75 б.п. 15:54

Даня Милохин покинул «Ледниковый период» и улетел из России

Российский блогер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает Super.

18-летний юноша заявил, что устал от съемок и не видит смысла в дальнейшем участии в проекте о фигурном катании. «А если любви к делу нет, то делать его нет смысла», — рассуждает он.

Сейчас Милохин отдыхает в ОАЭ в компании блогерши Дины Саевой. На шоу «Ледниковый период» он выходил на лед в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Ранее Милохин уже признавался, что хотел уйти из нового сезона шоу «Ледниковый период». По словам Милохина, самое сложное в программе — выходить на лед. Он отметил, что каждый раз «дико волнуется» перед выступлениями. Из-за этого блогер даже думал уйти из проекта. Тиктокер нервничает настолько, что начал принимать валерьянку. «Зачем мне делать то, от чего я так сильно волнуюсь, если я могу это не делать?» — отметил Милохин.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+