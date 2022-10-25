Даня Милохин покинул «Ледниковый период» и улетел из России

Российский блогер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает Super.

18-летний юноша заявил, что устал от съемок и не видит смысла в дальнейшем участии в проекте о фигурном катании. «А если любви к делу нет, то делать его нет смысла», — рассуждает он.

Сейчас Милохин отдыхает в ОАЭ в компании блогерши Дины Саевой. На шоу «Ледниковый период» он выходил на лед в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Ранее Милохин уже признавался, что хотел уйти из нового сезона шоу «Ледниковый период». По словам Милохина, самое сложное в программе — выходить на лед. Он отметил, что каждый раз «дико волнуется» перед выступлениями. Из-за этого блогер даже думал уйти из проекта. Тиктокер нервничает настолько, что начал принимать валерьянку. «Зачем мне делать то, от чего я так сильно волнуюсь, если я могу это не делать?» — отметил Милохин.