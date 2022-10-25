Большой театр Белоруссии выйдет на сцену ГАБТа в Москве

Гастроли Большого театра Белоруссии состоятся на исторической сцене Большого театра России, передает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу учреждения.

Гастроли пройдут с 25 по 29 октября. Белорусские артисты покажут две постановки — оперу «Дикая охота короля Стаха» и «Щелкунчик». Главные партии в «Дикой охоте короля Стаха» исполняют ведущие солисты труппы, среди которых выпускники Молодежной оперной программы Большого театра Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк.

Новую редакцию «Щелкунчика» 1982 года предложил к постановке художественный руководитель театра хореограф Валентин Елизарьев два года назад. К премьере восстановили декорации сценографа Евгения Лысика, создали новые костюмы.

Ранее сообщалось, что оркестр Мариинки сыграет под управлением Гергиева за Северным полярным кругом.