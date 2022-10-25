Джордж Мартин сообщил, что закончил продолжение «Игры престолов» на 75%

Писатель Джордж Мартин заявил, что закончил шестую часть серии «Песнь Льда и Пламени» на 75%. Об этом сообщает thebrag.com.

Мартин уточнил, что ¾ произведения завершено. Он также признался, что перестал делать прогнозы о том, когда допишет книгу, из-за давления фанатов. По словам писателя, он никогда не лгал насчет своих предположений, когда закончит книгу, но «переоценивал свои способности доводить дело до конца».

«Однажды книга будет закончена. И тогда она выйдет. А потом, на следующий день, кто-нибудь напишет мне в Twitter: «А когда мы увидим «Грезы о весне»?!» — подытожил Мартин.

Джордж Мартин — автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», по мотивам которой сняли сериалы «Игра престолов» и «Дом дракона». Пятая часть сборника «Танец с драконами» вышла в 2011 году.

Ранее Мартин заявил, что «Дому дракона» нужно минимум 4 сезона.