Выставка картин Марка Шагала открылась в галерее «Беляево»

В галерее «Беляево» открылась выставка «Великое искусство рядом. Шагал», приуроченная к 135-летию со дня рождения Марка Шагала. На ней представлены подлинные произведения тиражной графики художника, а также работы Анри Матисса, Пабло Пикассо, Жоана Миро и Сальвадора Дали. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы выставки.

Директор «Выставочных залов Москвы» Ксения Фаресова отметила, что одной из важнейших задач объединения является децентрализация искусства и формирование культуры в разных районах столицы.

«Наша главная миссия – постараться сделать искусство доступным совершенно каждому, представляя разные направления, стили и жанры самой широкой аудитории, — сказала Фаресова. — Такой масштабный проект мы делаем впервые. Это очень важный для нас шаг – показать шедевры мирового искусства в отдаленном от центра города районе. Тем самым мы становимся еще на одну ступень ближе к нашей цели».

Помимо мировых шедевров в экспозиции представлены произведения современных московских художников: Екатерины Бубновой, Евгении Вороновой, Александра Соколова, Надежды Лихогруд и Джона Пешкова.

Выставка доступна для посещения в галерее «Беляево» с 26 октября по 27 ноября 2022 года.

Галереи сети «Выставочные залы Москвы» представлены в 21 районе города. В каждой из них регулярно открываются новые экспозиции, проходят мастер-классы, лекции и другие мероприятия.

Ранее в Москве стартовала II Международная биеннале современного искусства Кавказа.