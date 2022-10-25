Татьяна Тарасова огорчилась уходу Милохина из «Ледникового периода»

Судья проекта «Ледниковый период» Татьяна Тарасова огорчилась уходу блогера Дани Милохина из шоу о фигурном катании. Об этом сообщает издание Super.

По словам тренера, к ней пришла медсестра, чтобы поставить укол, поэтому ей было не до блогера, однако она подтвердила, что огорчена его поступком. «Даня не должен подводить Женю или любого человека, который завязан на нем. Это нехорошая черта мужчины», — сказала Тарасова, имея в виду партнершу Милохина по льду — фигуристку Евгению Медведеву.

Известно, что Даня Милохин улетел в Дубай, не предупреждая организаторов шоу и сообщив об этом только у себя на странице в одной из социальных сетей. Также инсайдер сообщает, что на шоу до последнего надеялись, что он вернется. Сейчас Милохину ищут замену на съемки, которые должны состояться уже 26 октября.