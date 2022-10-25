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Журналист Зыгарь* заключил брак с актером Жаном-Мишелем Щербаком

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zygaro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский журналист, автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть» Михаил Зыгарь (признан в РФ СМИ-иноагентом) сообщил в социальных сетях о заключении брака с актером Жан-Мишелем Щербаком.

«Мы поженились (наверное, правильно говорить «вышли замуж»)», — написал Зыгарь, добавляя, что «пора начинать освобождение с самих себя».

В комментариях его поздравили актеры Евгений Бороденко, Иван Чуйков и Александр Кузнецов, а также ряд других известных персон.

Жан-Мишель Щербак на своей странице в социальных сетях рассказал, что спустя три года они решили узаконить свои отношения. Артист признался, что пока не рассказал о «своем освобождении» матери и жалеет об этом.

«Я боялся разрушить ее православную жизнь и не хотел, чтобы она страдала», — пояснил он, подчеркивая, что после принятого решения «никогда еще не был так свободен и счастлив».

В октябре Зыгарь был включен в список СМИ-иноагентов. Журналист ранее был главным редактором телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов), а сейчас ведет свой канал на YouTube, где берет интервью в основном у зарубежных гостей. В 2022 году он уехал из России в Германию, где в данный момент и проживает.

*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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