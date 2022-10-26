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Нонна Гришаева дебютирует в мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история» в Москве

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева впервые выступит перед московскими зрителями с мюзиклом «Дон Жуан. Нерассказанная история». В пресс-службе проекта «Газете.Ru» сообщили, что она сыграет жену Дон Жуана — Пилар.

Роль главного героя исполнит звезда жанра Иван Ожогин, а в образе Консуэлы на сцену выйдет Мария Геворгян. Их дуэт известен зрителям по знаменитому мюзиклу «Призрак Оперы». По словам Гришаевой, сначала она отказалась от предложения Ожогина принять участие в постановке из-за высокой загруженности на других проектах.

«Тут в дело вмешалась моя дочь, поклонница таланта Ожогина. «Если ты откажешься играть в одном спектакле с Иваном, я никогда тебе этого не прощу!» — заявила она. Звезды сошлись, и в конце прошлого года состоялась моя премьера в Санкт-Петербурге, а уже совсем скоро — долгожданное событие: я в первый раз выйду на сцену с Иваном Ожогиным в Москве», — сказала Гришаева.

На вопрос, встречались ли ей в жизни соблазнители и стала бы она мстить за измену, актриса ответила: «Я отношусь к Дон Жуану с большой любовью, собственно, как и к Ивану Ожогину. В жизни, слава богу, я таких мужчин не встречала. Стала бы я мстить за измену? Как в том анекдоте: мстила бы и мстила, мстила и мстила».

Премьера мюзикла состоится 12 ноября в концертном зале «Измайлово» в Москве.

Ранее Гришаева объяснила, почему больше не работает с «Квартетом И».

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