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Иван Краско назвал недопустимым отправку Инны Выходцевой в дом престарелых

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Народный артист России Иван Краско высказался по поводу того, что актрису фильма «Москва слезам не верит» Инну Выходцеву отправили в Дом Ветеранов сцены имени Яблочковой в Москве. Его слова цитирует Prozvezd.info.

Артист возмущен тем, что Выходцеву увезли в учреждение, откуда она не выходит на связь. По словам Краско, ей не дают общаться с друзьями, которые помогали актрисе. «Нет, ребята, такая история недопустима, чтобы средь бела дня человека куда-то увезли, да еще в неизвестном направлении», — говорит Краско. Также он считает незаконным запрет Выходцевой на общение с близкими.

25 октября сообщалось, что Инну Выходцеву после госпитализации из больницы забрал некий Евгений, представившийся племянником звезды. Мужчина увез актрису в дом престарелых, и теперь с ней не могут связаться друзья.

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