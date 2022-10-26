Гуф заявил, что ему «захотелось развидеть» интимное фото Айзы в соцсетях

Рэпер Гуф в Youtube-шоу «Вопрос ребром» ответил на вопрос, как отреагировал на то, что его бывшая супруга Айза-Лилуна Ай «засветила вареник» на фото в соцсетях.

«Мне захотелось это развидеть. Как будто этого не было», — высказался музыкант. Баста, который выступает ведущим шоу, поддержал коллегу и заявил, что тоже не хотел бы видеть этого снимка.

Блогерша несколько раз размещала в соцсетях кадры интимного характера. В мае она выложила видеоролик, в котором снялась обнаженной. По словам Айзы, она опубликовала кадры случайно.

Гуф и Айза состояли в браке с 2008 по 2013 год. У бывших супругов есть сын Сэм.