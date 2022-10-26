Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе 14:50
Минобороны РФ заявило о срыве наступления ВСУ... 14:49
Спецслужбы стран СНГ обсудили борьбу с дестабилизирующей «мягкой... 14:49
МИД РФ призвал к палестино-израильскому диалогу после заявлений... 14:45
Песков: речь Путина на «Валдае» будут «читать и... 14:43
Комик Верещагин вызвал на бой блогера Сашу Стоуна 14:43
В Тюменской области полицейского арестовали за убийство... 14:42
В Ульяновской области ребенок заперся в квартире 14:42
Хью Джекман вспомнил, как Райан Рейнольдс три года уговаривал его... 14:39
«Тинькофф» приостановил валютные SWIFT-переводы в Грузию и три... 14:37

Гуф заявил, что ему «захотелось развидеть» интимное фото Айзы в соцсетях

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Рэпер Гуф в Youtube-шоу «Вопрос ребром» ответил на вопрос, как отреагировал на то, что его бывшая супруга Айза-Лилуна Ай «засветила вареник» на фото в соцсетях.

«Мне захотелось это развидеть. Как будто этого не было», — высказался музыкант. Баста, который выступает ведущим шоу, поддержал коллегу и заявил, что тоже не хотел бы видеть этого снимка.

Блогерша несколько раз размещала в соцсетях кадры интимного характера. В мае она выложила видеоролик, в котором снялась обнаженной. По словам Айзы, она опубликовала кадры случайно.

Гуф и Айза состояли в браке с 2008 по 2013 год. У бывших супругов есть сын Сэм.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+