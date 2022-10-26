Звезда «Гарри Поттера» Рэйф Файнс защитил Джоан Роулинг после обвинений писательницы в трансфобии

Исполнитель роли Волан-де-Морта в серии фильмов «Гарри Поттер» Рэйф Файс поддержал Джоан Роулинг после того, как писательницу обвинили в трансфобии. Об этом сообщает The New York Times.

По словам артиста, Роулинг имеет право говорить о женщинах. «Она не какая-то ультраправая фашистка. Она просто женщина, которая говорит: «Я женщина, и я чувствую себя женщиной, и я хочу иметь возможность сказать, что я женщина», — объяснил он.

Файнс считает, что обвинения в адрес автора книг о Гарри Поттере оскорбительны. Он похвалил Роулинг за работу над книгами и заявил, что ее произведения многому научили детей.

В 2020 году Джоан Роулинг подверглась травле за трансфобию в своей новой книге «Дурная кровь», главный герой которой — маньяк, одевающийся как женщина для поиска жертв. Пользователи Twitter запустили хэштег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг»). Кроме того, писательница осудила выражение «люди, которые менструируют» и пошутила над автором поста в соцсетях, отказавшимся от использования привычного слова «женщина».