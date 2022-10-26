Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минфин отказался вводить лимит зарплат для топ-менеджеров... 14:54
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе 14:50
Минобороны РФ заявило о срыве наступления ВСУ... 14:49
Спецслужбы стран СНГ обсудили борьбу с дестабилизирующей «мягкой... 14:49
МИД РФ призвал к палестино-израильскому диалогу после заявлений... 14:45
Песков: речь Путина на «Валдае» будут «читать и... 14:43
Комик Верещагин вызвал на бой блогера Сашу Стоуна 14:43
В Тюменской области полицейского арестовали за убийство... 14:42
В Ульяновской области ребенок заперся в квартире 14:42
Хью Джекман вспомнил, как Райан Рейнольдс три года уговаривал его... 14:39

Российский актер Глеб Абросимов снимется в испанском сериале «Элита»

close
100%
Netflix

Российский актер и модель Глеб Абросимов примет участие в седьмом сезоне испанского сериала «Элита». Об этом сообщает Peopletalk.

Некоторое время назад Абросимов переехал в Испанию из российского города Тула и начал карьеру в престижном модельном агентстве Elite. Для артиста роль в «Элите» станет первой.

Шестой сезон сериала выйдет 18 ноября на Netflix. Однако создатели проекта решили продлить его и на седьмой, в котором примут участие новые актеры. Первые эпизоды «Элиты» вышли в 2018 году и получили высокие рейтинги критиков. В первом сезоне в учебное заведение прибыло несколько новых учеников, получивших право обучаться в школе на основе льгот. В школе происходит загадочное убийство одного из учеников.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+