Рената Литвинова подает в суд на трансгендерную модель Наталью Максимову после интервью Гордеевой*

Актриса и режиссер Рената Литвинова сообщила в своем Telegram-канале, что подает в суд на модель и журналистку Наталью Максимову.

Накануне Максимова дала интервью Екатерине Гордеевой* (признана в РФ иноагентом), в которой рассказала, что состояла в «абьюзивных отношениях» с артисткой. «Мы с моими адвокатами находимся в процессе подачи нескольких уголовных исков, касающихся обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом, а после данного интервью, еще и клеветы, которая может повлиять на общественное мнение», — написала Литвинова в личном блоге.

Режиссер не стала комментировать, состояла ли в отношениях с Максимовой. «Максимова была моей французской ассистенткой, получавшей зарплату за свой круг обязанностей и уволенной за ненадлежащее выполнение работы и воровства», — рассказала она.

В интервью Максимова поделилась, что в конце 2019 года перестала общаться с Литвиновой.