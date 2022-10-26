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Трансгердерная модель Наталья Максимова рассказала об абьюзивных отношениях с Ренатой Литвиновой

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maxinatacha/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Трансгендерная модель и журналистка Наталья Максимова дала интервью Екатерине Гордеевой* (признана в РФ иноагентом), в котором рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой.

По словам Максимовой, она перестала общаться с актрисой в конце 2019 года. «Произнесла один тост на 31 декабря и по реакции поняла, что надо валить. Это были абьюзивные отношения. Она считает, что я предательница», — поделилась модель.

Максимова утверждает, что много лет дружила с Литвиновой. По словам журналистки, они познакомились в 2008 году в Париже. «Есть звезды, которые не терпят значимости других и хотят играть моноспектакль. Я понимала, если остаюсь — всегда буду такой вот тенью, проживать жизнь взаймы», — высказалась она.

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