Рэпер Lil Nas X «отомстил» банке томатного супа «Подсолнухами» за вандализм

Рэпер Lil Nas X «отомстил» банке томатного супа за вандализм после того, как экоактивистки облили супом «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской национальной галерее.

Он принес репродукцию «Подсолнухов» в Нью-Йоркский музей современного искусства и завесил ею известную картину с банкой томатного супа Campbell's художника Энди Уорхола.

В середине октября экоактивистки из организации Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи», которая находилась под защитным стеклом, и приклеили себя к стенам арт-галереи. 21-летняя активистка Фиби Пламмер спросила у находящихся в заведении, что стоит больше: искусство или жизнь.

Двух девушек отклеили от стены, их арестовали за причинение ущерба и незаконное проникновение с отягчающими обстоятельствами. Как уточнили сотрудники музея, картина в ходе акции не пострадала.