Вторая часть «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном может выйти в 2025 году

Сиквел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном выйдет в прокат не раньше 2025 года. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что режиссер картины Мэтт Ривз на данный момент не представил законченный сценарий второй части.

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли вышел в марте 2022 года. Картина собрала в мировом прокате $770 млн. В ролях — Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаард, Энди Серкис.

В августе Ривз заключил многолетний контракт с Warner Bros. Представители компании отметили, что готовы поддержать любые инициативы режиссера — от проектов по вселенной «Бэтмена» до чего-то нового.