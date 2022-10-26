Укупник объяснил, почему не собирается продавать квартиру в Юрмале

Музыкант Аркадий Укупник сообщил, что слухи о его продаже его квартиры в Юрмале не соответствуют действительности. Этим он поделился в беседе с mk.ru.

Певец объяснил, что в нынешней ситуации очень сложно продавать что-либо как в Москве, так и за рубежом. Он добавил, что на данный момент живет и работает в столице России. «Я не думаю о том, что будет завтра. Я — человек, который живет сегодняшним днем. В народе же не зря говорят: «Будет день и будет пища», — рассказал Укупник.

По словам музыканта, он ездил в свою квартиру в Юрмале в этом году. Также артист надеется, что сможет посетить город в следующем.

Ранее Укупник рассказал, как музыкант Лев Лещенко посетил юбилей певицы Надежды Бабкиной.