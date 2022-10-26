Звезда «Друзей» Мэттью Перри пожалел, что Киану Ривз все еще жив

Американский актер Мэттью Перри рассказал о ненависти к Киану Ривзу в своих мемуарах «Друзья, любовники и большая ужасная вещь». Об этом сообщает Page Six.

Перри поделился, как пережил смерть двух своих коллег от передозировки наркотиками. Он упомянул кончину Криса Фарли и Ривера Феникса, которого считает «красивым человеком внутри и снаружи, оказавшимся слишком прекрасным для этого мира». В связи с этим актер возмутился, почему звезда «Матрицы» Киану Ривзу все еще жив.

«Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?» — написал Перри.

Ранее звезда «Друзей» рассказал, почему расстался с актрисой Джулией Робертс.